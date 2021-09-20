Новинка Компании ПРОКОНСИМ

Серия ШК «Профи» отличается повышенными эксплуатационными характеристиками – номинальное давление до 40 атм. и современным внешним видом – никелированное покрытие, рукоятки и «бабочки» выполнены в черном цвете.

Назначение кранов: для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и технологических трубопроводов - для холодной, горячей воды и пара. Материалы: Корпусные детали – латунь ЛС59-1 по ГОСТ 15527- 2004 с неполным гальваническим покрытием (Ni); Уплотнения шара и штока – фторопласт (PTFE). Технические характеристики: Рабочее давление PN 40; Температура рабочей среды от +1 до +150 °С; Класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2005; Тип проточной части корпуса согласно ГОСТ 21345-2005 - полнопроходная; Условия эксплуатации кранов - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Сайт ПРОКОНСИМ, 15 сентября