7 октября Газпромбанк собирает в Санкт-Петербурге на ПМГФ поставщиков нефтегазового оборудования.

7 октября в рамках Юбилейного Петербургского международного газового форума Банк ГПБ (АО) организует конференцию на тему: «Решения Группы Газпромбанка для поставщиков и подрядчиков в нефтегазовой отрасли». В ходе Конференции вниманию участников будут представлены современные продукты и сервисы Группы Газпромбанка, направленные на поддержку предприятий, осуществляющих свою деятельность в одной из ключевых отраслей российской экономики. Участники получат уникальную возможность пообщаться, обсудить свои проекты с руководством Газпромбанка, наладить деловые контакты с одним из крупнейших банков России, имеющим большой опыт работы с нефтегазовыми компаниями. Участие в Конференции бесплатное. Для формирования списка участников и последующего обеспечения прохода к месту проведения Конференции, необходимо не позднее 17 сентября 2021 года направить информацию об участниках от компании по форме, которую можно получить в Оргкомитете. Доступ на площадку ПМГФ-2021 разрешён при наличии одного из перечисленных документов: 1. ПЦР-тест на COVID-19 с отрицательным результатом, сделанный не позднее чем за 72 часа до начала мероприятия; 2. Сертификат профилактической прививки от COVID-19 (QR-код вакцинированного от COVID-19); 3. Сертификат иммунизации после болезни COVID-19 (QR-код переболевшего COVID-19).

Источник: https://www.tek-all.ru, 10 сентября