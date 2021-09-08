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КОНФЕРЕНЦИЯ И РЕЙТИНГИ ПОСТАВЩИКОВ

08 сентября, 2021 15

21 октября в Москве состоится пятнадцатая ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в России» (Нефтегазсервис-2021). На конференции выступают кураторы нефтесервисного блока ВИНК и руководители крупных буровых и геофизических компаний. Обсуждается состояние российского нефтесервиса, вопросы взаимодействия заказчиков и сервисных подрядчиков, современные технологии разведки и освоения ТРИЗ, интеллектуальные технологии в нефтегазодобыче, импортозамещение. На конференции подводятся итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2021 год и награждают победителей рейтинга нефтесервисных компаний в номинациях:

· сейсморазведка

· геофизические исследования и работы в скважинах

· эксплуатационное и разведочное бурение

· телеметрия и горизонтально-направленное бурение

· зарезка боковых стволов

· долотный сервис

· текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и ловильный сервис

· сопровождение буровых растворов

· цементирование скважин

· колтюбинг

· гидравлический разрыв пласта

· обслуживание установки электроприводного центробежного насоса

· супервайзинг

· сервис геолого-технологических исследований

· услуги по заканчиванию скважин

· экологические решения

Источник: www.n-g-k.ru, 7 сентября


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