КОНФЕРЕНЦИЯ И РЕЙТИНГИ ПОСТАВЩИКОВ

21 октября в Москве состоится пятнадцатая ежегодная конференция «Нефтегазовый сервис в России» (Нефтегазсервис-2021). На конференции выступают кураторы нефтесервисного блока ВИНК и руководители крупных буровых и геофизических компаний. Обсуждается состояние российского нефтесервиса, вопросы взаимодействия заказчиков и сервисных подрядчиков, современные технологии разведки и освоения ТРИЗ, интеллектуальные технологии в нефтегазодобыче, импортозамещение. На конференции подводятся итоги ежегодного опроса нефтегазовых компаний за 2021 год и награждают победителей рейтинга нефтесервисных компаний в номинациях:
· сейсморазведка
· геофизические исследования и работы в скважинах
· эксплуатационное и разведочное бурение
· телеметрия и горизонтально-направленное бурение
· зарезка боковых стволов
· долотный сервис
· текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и ловильный сервис
· сопровождение буровых растворов
· цементирование скважин
· колтюбинг
· гидравлический разрыв пласта
· обслуживание установки электроприводного центробежного насоса
· супервайзинг
· сервис геолого-технологических исследований
· услуги по заканчиванию скважин
· экологические решения
Источник: www.n-g-k.ru, 7 сентября