ПО ВТОРНИКАМ VALTEC

Каждый вторник этого месяца специалисты VALTEC проводят обучение в формате прямой трансляции (стрима) на нашей странице в Инстаграм. Тема занятия на завтра, 7 сентября, – "Гаситель гидроударов: принцип работы – наглядно".

Начало трансляции в 14 ч по московскому времени. Мембранные гасители гидравлических ударов VALTEC предназначены для защиты квартирного водопровода от скачков давления, возникающих при резком изменении скорости потока рабочей среды, а также для компенсации расширения воды при её нагреве.

Сайт VALTEC, 6 сентября