В Школе ТПА впервые СФОРМУЛИРОВАЛИ, ЧТО ТАКОЕ навесное оборудование для трубопроводной арматуры

Это механизмы, навешиваемые (монтируемые) на трубопроводную арматуру (задвижку,клапан,поворотный затвор,кран и т. п.) для выполнения задач инженерного обеспечения.Включает приводы,исполнительные механизмы,датчики, позиционеры,ответные фланцы,фильтры, запасные части (при наличии ведомости ЗИП в эксплуатационной документации) приспособления, инструменты и другое оборудование. Применяется при эксплуатации, ремонте, испытаниях, диагностики и других работах жизненного цикла (ЖЦ) арматуры...
Школа ТПА, сентябрь 2021