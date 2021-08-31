НОВОЕ. Крупный Промышленный форум в Ижевске 15-17 сентября 2021

Он объединит всероссийские выставки «Машиностроение. Металлургия. Металлообработка», «Нефть. Газ. Химия», «Энергетика. Энергосбережение», специальную экспозицию «Комплексная безопасность». По прогнозам организаторов более 70 предприятий регионов России представят посетителям передовые технологии и оборудование для машиностроения, металлургии, металлообработки, нефтегазовой промышленности, сферы энергетики, ЖКХ и безопасности. Выставки в Ижевске уже выбрали для презентации своей продукции известные производители и поставщики промышленного оборудования, инструмента, технологий: ООО «Интехника» (г. Москва), ООО «Квалитет» (г. Тольятти), ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (г. Зеленоград), ООО ТК «АСМ-Сервис» (г. Санкт- Петербург), ООО «Западно-Уральская Компания» (г. Ижевск), ООО «Пневмоавтоматика» (г. Ижевск), ООО «Промышленный инструмент» (г. Ижевск), «Урал-инструмент-Пумори», ООО (г. Пермь) и другие предприятия.

Всероссийский Промышленный форум является единственным выставочным проектом в Удмуртии, демонстрирующим весь спектр разработок, как местных промышленных предприятий, так и предприятий из других регионов России.

Ваша компания может стать частью этого уникального события, представить свою продукцию широкому кругу специалистов и заключить соглашения о сотрудничестве. Форум будет работать в Ижевске в мобильном павильоне у ТЦ «Мой Порт» (ул. Кирова, 146).

Портал "Energyland.info", 30 августа