ЦИФРА. 22-24 сентября 2021 пройдет конференция «DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора».

В рамках деловой программы сообщество отраслевых экспертов будет изучать и обсуждать лучшие разработки и внедрения цифровых технологий в нефтегазовом секторе на лучших кейсах российских и глобальных компаний.

Организатор онлайн конференции - российско-британская группа компаний Smartgopro. Наша команда - опытные специалисты с

многолетним опытом в области организации и проведения корпоративного обучения и бизнес-мероприятий для ТОП менеджмента

крупнейших компаний России и стран СНГ

Ключевые темы деловой программы:

Цифровизация нефтегазовой индустрии и цифровая трансформация предприятий нефтегазового сектора; Мировые

технологические тренды и цифровые приоритеты российских компаний; Теория и практика внедрения цифровых решений в

нефтегазовой отрасли: Интеллектуальные месторождения; Промышленный интернет вещей (IIoT); Цифровые близнецы;

Искусственный интеллект; Big Data & Data Science; Предиктивная аналитика; Системы и решения для автоматизации и

роботизации; Роботы и дроны в нефтегазовом секторе; 3D технологии AR | VR и многое другое... УЧАСТНИКИ: 50+ спикеров, 100+ цифровых решений, 1000+ участников - ТОП менеджеров из крупнейших компаний РФ и СНГ Цели мероприятия: изучение наиболее перспективных решений для нефтегазовой отрасли на основе технологий промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных и предиктивной аналитики, цифровых двойников, 3D, AR, VR, робототехники, дронов и других безлюдных технологий. Письмо в МЦ ТПА, 27 августа.