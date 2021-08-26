Российско-Германская внешнеторговая палата организует онлайн-конференцию на тему «Немецкие энергоэффективные технологии в промышленности: потенциал сотрудничества с российскими предприятиями»

Она станет платформой для знакомства и обсуждения возможностей развития двустороннего сотрудничества.

Участие в предлагаемой конференции – возможность для российских компаний получить самую актуальную информацию о немецких технологиях в области повышения энергоэффективности. Вы также можете зарегистрироваться на индивидуальные переговоры с немецкими компаниями. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на конференцию и найти более подробную информацию о программе Вы можете на сайте ВТП. Дата проведения - понедельник 6 сентября в 12:00.

Письмо в МЦ ТПА, 24 августа