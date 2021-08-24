ЗАВОДЫ И ПРОИЗВОДСТВА

Аудит проводился на подтверждение соответствия интегрированной системы менеджмента (ИСМ) предприятия требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» и 45001:2018 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования и руководство по применению». Аудиторами ТМС РУС были проверены все подразделения и процессы АО «ЗЭО Энергопоток». Интегрированная система менеджмента (ИСМ) предприятия подтвердила свою адекватность и соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. Аудиторами ТМС РУС были даны рекомендации к выдаче сертификатов.
Завод ЭНЕРГОПОТОК, 23 августв