С начала 2021 учебного года в Рязанском институте (филиал) Московского государственного политехнического университета в составе специальностей 15.03.05 и 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения» открывается новый блок профильных предметов «Технология производства крепежа».

Лекционные занятия будут проводить специалисты ООО «ЗИВ», опираясь на современные учебные пособия таких авторов, как Лавриненко Ю.А., Лавриненко В.Ю., Горынин В.И., Волков С.В. и технические достижения зарубежных фирм в области обработки металлов давлением, смазочных материалов, термообработки, нанесения защитных покрытий. Особое внимание будет уделено конструкторскому и технологическому обеспечению процессов накатки специальных резьб и профилей, а также применению в метизном производстве двухфазных сталей. Практические занятия планируется проводить на производственной базе предприятия по производству крепежа ООО «ЗИВ»