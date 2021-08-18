БОЛОГОЕ. ШК. ЛАТУНЬ.

С 1 августа 2021 года вся линейка латунных шаровых кранов ООО «БАЗ» будет выпускаться с давлением PN40. На основании проведенного силового расчёта и цифрового моделирования после многочисленных испытаний ЦЗЛ (центральной заводской лабораторией) было установлено, что текущая конструкция крана позволяет выдерживать более высокие давления. С учетом конъектуры рынка руководством принято решение о полном переходе всей линейки латунных шаровых кранов на давление PN40. Все клапаны, фильтры и кран-фильтры будут по-прежнему выпускаться с давлением PN25

ООО БАЗ, 16 августа