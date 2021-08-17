НАЗНАЧЕНИЯ.

Выпускник Дагестанского государственного университета Кирилл Чоракаев, перед переходом в "Газпром", работал юристом в компании "Частное право", адвокатом в Ногинске (Московская область), партнером Адвокатского бюро "Казаков и партнёры". Путевку в жизнь приехавшему из Махачкалы молодому специалисту дал известный юрист Дмитрий Казаков. Выпускник МВТУ имени Баумана, получивший после и юридическое образование, Кирилл Чоракаев и сегодня является экспертом по антимонопольному праву в одной из структур Дмитрия Казакова — юридической фирме "Частное право". Адвокатское бюро «Казаков и партнёры», зарегистрированное в Ногинске, в настоящее время имеет офисы в центре Москвы (Малая Дмитровка, 16, строение 4) и Санкт-Петербурга (Большая Морская, 3-5). В числе крупных заказчиков фирмы «Казаков и партнёры» называют Газпром, МОЭК, Газпром Нефтехим Салават", Газпром Межрегионгаз, Регионгазхолдинг, Газпром Теплоэнерго.

АО "Газпром закупки" — дочернее предприятие ПАО "Газпром", созданное на базе ПАО "Красноярскгазпром". В 2018 году в ПАО "Газпром" было принято решение о централизации функций по организации и проведении закупок для нужд Компаний Группы Газпром в АО "Газпром закупки". Сегодня АО "Газпром закупки" — организатор закупочных процедур на поставку МТР, выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО "Газпром" и дочерних компаний.

Сайт gazpromzakupki.ru, 16 августа