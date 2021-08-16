НОВИНКА! Обратный пожарный клапан «Гранлок» серии CV16 надежно защитит трубопровод от обратного потока рабочей среды

Обратный клапан пожарный «Гранлок» CV16 от российской компании АДЛ устанавливается на вертикальных и горизонтальных трубопроводах для транспортировки технической горячей, холодной воды и нейтральной среды. Перед установкой обратного клапана «Гранлок» CV16 необходимо точно убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана: двустворчатый клапан подходит для установки на горизонтальный и вертикальный трубопровод. Особенно важно положение клапана при установке - будьте уверены, что задействовали обе створки: и до, и после клапана должны быть прямые участки трубопровода, длина которых не менее 3-5 диаметров клапана. После арматуры на трубопроводе, обратные клапаны устанавливаются на расстоянии не менее 5 диаметров клапана, а перед поворотами должно быть выдержано расстояние не менее 2х диаметров. Если «Гранлок» CV16 установлен перед арматурой на трубопроводе, то соблюдается расстояние не менее 2х диаметров клапана. В случае если клапан установлен между поворотами, то необходимо соблюсти расстояние не менее 5-ти диаметров после поворота, и не менее 2-ух диаметров перед поворотом. Обратные клапаны «Гранлок» CV 16 отлично подходят для применения в системах пожаротушения: для этого существует исполнение оборудования в красном цвете (ИТП, пароконденсатные системы, технологические процессы в промышленности, нефтегазовая промышленность, ЖКХ, малая энергетика).

АДЛ, 13 августа