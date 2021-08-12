Межфланцевый шаровой кран ALSO будет представлен на выставке Рос-Газ-Экспо

С 5 по 8 октября 2021 года продукцию завода «АЛСО» можно будет увидеть на XXIV международной специализированной выставке газовой промышленности и технических средств для газового хозяйства «Рос-Газ-Экспо». Среди экспонатов выставки в 2021 году Завод «АЛСО» представит шаровой кран ALSO серии GAS с межфланцевым типом присоединения КШ.МФ.GAS ALSO. Компактные размеры этой новинки позволяют монтировать кран в ограниченных пространствах, при этом максимальный класс герметичности класса «А» обеспечивает безопасность и долгосрочную службу изделия.Увидеть продукцию завода, а также в комфортной обстановке провести переговоры, вы сможете на стенде С3.3. в павильоне G КВЦ «Экспофорум».

ЗАВОД АЛСО, 6 АВГУСТА