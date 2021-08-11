26 августа с 12:00- 13:00 (мск) пройдет технический вебинар по инженерной сантехнике VALTEC. Тема «Арматура в системах водо- и теплоснабжения индивидуальных домов»

Качественная трубопроводная арматура – обязательное условие безаварийной работы систем водоснабжения и водяного отопления. Арматура VALTEC – это надежная сантехническая продукция, адаптированная к российским условиям эксплуатации. Ассортимент бренда позволяет решить все задачи, возникающие при монтаже и эксплуатации сантехнических установок. Производитель гарантирует надежность и долголетнюю работу изделий в системах водо- и теплоснабжения индивидуальных домов, городских «многоэтажек», в технологических и других установках, параметры эксплуатации которых соответствуют условиям применения трубопроводной арматуры VALTEC. Участие в вебинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на официальном сайте VALTEC ▷▷▷ Техподдержка ▷▷▷ Вебинары, семинары.

VALTEC, 10 августа