РАСЧЕТЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ.

На страницах журнала ТПА мы уже рассказывали о программе «Предклапан» компании НТП «Трубопровод» по расчету и выбору предохранительных клапанов. Пока данный номер готовится к печати, коллектив разработчиков завершает работу над версией 3.7 программы, которая планируется к выпуску осенью 2021 г. Расскажем об основных новых возможностях, которые будут реализованы в новой версии.

Расчет отводящего трубопровода с критическим течением и фазовыми переходами.

Прежде всего это те возможности, которые появились в новой версии 4.4 программы «Гидросистема» и будут включены также в программу «Предклапан». Новая версия умеет выполнять расчет отводящих трубопроводов систем аварийного сброса одновременно и с критическим течением, и со сменой агрегатного состояния в результате вскипания и/или конденсации и разрешит тем самым проблему, с которой время от времени сталкивались многие пользователи программы.

Другим важным случаем, связанным с критическим истечением, обработка которого будет улучшена в новой версии, является возможность возникновения критического истечения непосредственно на выходе из клапана (при сбросе не опасных продуктов прямо в атмосферу). Возможность такого течения нежелательна и может привести к неустойчивости работы клапана и уменьшить пропускную способность системы сброса. Соответствующий расчет выполняется программой автоматически, если задать отводящий трубопровод, состоящий из одного выхода из прямой трубы. Однако пользователи, как правило, забывают об этом, и данная опасная ситуация остается нераспознанной. В новой версии программа будет выполнять предварительный анализ возможности возникновения критического течения на выходе из клапана даже в отсутствии отводящего трубопровода, и выдавать соответствующее предупреждение.

Письмо в МЦ ТПА, 10 августа (в сокращении)