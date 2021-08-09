Вебинар VALTEC о водозапорной арматуре в формате онлайн-обучения состоится 19 августа 2021 года на платформе YouTube с 12:00 по 13:00 по московскому времени.

Шаровые краны VALTEC разработаны с учетом особенностей российских инженерных систем. Конструкторские решения, производственные технологии, качество материалов обеспечивают долголетнюю работу данной арматуры в тяжелых эксплуатационных условиях. Это достигается, например, благодаря алмазной полировке затвора, штока, использованию износостойких полимеров, сантехнической латуни марок CW617N, CW614N, гальванопокрытием деталей.
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VALTEC, 6 августа