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Вебинар VALTEC о водозапорной арматуре в формате онлайн-обучения состоится 19 августа 2021 года на платформе YouTube с 12:00 по 13:00 по московскому времени.

09 августа, 2021 21

Шаровые краны VALTEC разработаны с учетом особенностей российских инженерных систем. Конструкторские решения, производственные технологии, качество материалов обеспечивают долголетнюю работу данной арматуры в тяжелых эксплуатационных условиях. Это достигается, например, благодаря алмазной полировке затвора, штока, использованию износостойких полимеров, сантехнической латуни марок CW617N, CW614N, гальванопокрытием деталей.

Участие в семинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на официальном сайте VALTEC ▷▷▷ Техподдержка ▷▷▷ Вебинары, семинары.

VALTEC, 6 августа


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