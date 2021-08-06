Особенности и технология производства компенсатора ЧЕГЛОК.

В каких ситуациях поможет компенсатор? Используйте его, когда требуется предотвратить механические вибрации и шумы в магистральных, технологических, коммунально-сетевых трубопроводах, поглощение гидроударов, а также компенсация температурных перемещений и несоосность трубопроводов.

Смотрите видео и узнаете: из чего состоит компенсатор? В чем отличие каучука NBR и EPDM? Что входит в комплектацию документов? Дополнительно покажем процесс производства компенсаторов на производстве ОНИКС.

Приятного просмотра!