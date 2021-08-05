Начинается пилотный проект по использованию Норм строительного Еврокода вместо ГОСТ на территории России

Минстрой России разрабатывает пилотный проект по использованию европейских стандартов в строительстве (еврокодов) на территории Российской Федерации. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на площадке международной промышленной выставки «Иннопром». «Мы начинаем отрабатывать пилотный проект по использованию норм еврокода на территории Российской Федерации, в целом обеспечив возможность быстрого строительства объектов, которые уже построены в мире, опробованы и понятны для строительства», - сказал министр. По словам Файзуллина, министерство разработало стратегию, которая позволяет вводить в строительство не прямое копирование зарубежных норм, а предусматривает возможность их гармонизации с учётом российской специфики. «Нужно использовать передовые решения, которые сегодня есть», - подчеркнул министр.

Журнал КРЕПЕЖ, 3 августа