5 августа в четверг с 12:00- 13:00 (мск) запланирован обучающий вебинар по сантехнической арматуре компании VALTEC.

В новом вебинаре Анатолий Федорук расскажет о коллекторных системах. Коллекторы – вид сантехнической арматуры, наличие которой упрощает создание многоконтурных установок водяного отопления (напольного, радиаторного с лучевой разводкой), охлаждения. В системах водоснабжения распределительный коллектор снижает взаимное влияние потребителей, обеспечивает равное входное давление. Применение коллекторов дает возможность отказаться от дополнительной арматуры – запорной, регулирующей, уменьшает число соединений, облегчает работу проектировщиков, монтажников, наладчиков инженерных систем. Участие в вебинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на официальном сайте VALTEC ▷▷▷ Техподдержка ▷▷▷ Вебинары, семинары.
VALTEC, 3 июля