ОМК, ТМК, Ижорский трубный завод (Северсталь): РЫНОК ТБД В РОССИИ СФОРМИРОВАН В 2021 ГОДУ

ПАО «Северсталь», одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, успешно завершило полномасштабные полигонные пневматические испытания нового поколения труб большого диаметра (ТБД) класса прочности К65 с высокой деформационной способностью, подтвердив их готовность к применению в строительстве магистральных газопроводов. Новый вид трубной продукции разработан в рамках реализации Программы научно-технического сотрудничества «Северстали» и «Газпрома» на 2019-2022 годы. Финальный этап комплекса исследований и испытаний трубной продукции был организован компанией «Северсталь». Испытания состоялись на специальном опытном полигоне «Газпрома» в Челябинской области под руководством постоянно действующей комиссии ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции и при участии специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром газнадзор».

Испытаниям подверглись ТБД, изготовленные на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь»), расположенном на производственной площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Для изготовления труб использовался металлопрокат собственного производства, который выпускает стан 5000 листопрокатного цеха компании.

ТБД были предварительно сварены в 200-метровую «плеть», имитирующую реальный газопровод, на который установили комплект измерительной аппаратуры для контроля давления, температуры и ряда других параметров. Подготовительные работы заняли

несколько месяцев. Во время испытаний – специально для опытного разрушения трубы-инициатора - был подорван учебный кумулятивный заряд. Впервые в истории проведения полигонных испытаний заряд стандартной массы не справился с задачей с первого раза. Труба с искусственно нанесенным поверхностным надрезом глубиной около 25% от толщины стенки и шириной до 6 мм выдержала действие заряда – разрушения «плети» не произошло, давление в «плети» сохранилось равным 15 МПа. Было принято решение повторно провести испытание «плети» труб, установив в той же самой позиции новый заряд, более чем на 50% превышающий его первоначальную массу. При этом, остаточная толщина стенки трубы-инициатора после первого подрыва составляла уже всего 16,9 мм. После повторного взрыва было установлено, что магистральная трещина с обоих сторон остановилась с закольцеванием в пределах первой испытуемой трубы на расстоянии 4,4 м от кольцевого стыка с трубой-инициатором. Это лучший результат с 2008 года, когда состоялись первые в РФ подобные полномасштабные испытания на полигоне.

Также впервые одна из двух секций испытуемых труб была сварена из трёх труб, изначально изготовленных в заводских условиях длиной 18,3 м и затем обрезанных до длины 11,8 м. Полученный идентичный результат стойкости к распространению протяженных разрушений свидетельствует о стабильности уровня механических свойств и качестве листового проката вне зависимости от длины.

Новый вид трубной продукции обладает рядом преимуществ относительно труб первого поколения. Комплекс механических свойств ТБД класса прочности К65 с высокой деформационной способностью позволяет обеспечить безопасность и целостность трубопровода в случае воздействия нагрузок, значительно превышающих проектные. При этом минимальная температура стенки труб при эксплуатации составляет минус 40 °С, а уменьшенная толщина стенки труб – 27,6 мм. Полигонные испытания прошли 14 июля 2021 года – именно в этот день 15 лет назад состоялось торжественное открытие Ижорского трубного завода.

АО «Северсталь Менеджмент», 29 июля (в сокращении)