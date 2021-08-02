Приглашение на работу в новый филиал «ЛУНДА-Сестрорецк».

Адрес нового филиала: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 260 Лит. А. В настоящее время ведётся набор кандидатов на вакансии: - менеджеров по продажам; - ассистентов-комплектовщиков.

Условия: - оформление по ТК РФ и строгое его соблюдение; - полностью белая и стабильная оплата (оклад + % + премии); - комфортный офис; - обучение и профессиональный рост; - возможность построить карьеру; - оплата связи.

Если вас заинтересовали наши вакансии, отправьте резюме на электронный адрес: 311@lunda.ru.

С уважением, Руководитель по продажам в Северо-Западном регионе Павел Кудерко, +7 812 407-23-00 доб. 311, +7-931-228-35-78, 311@lunda.ru

Сайт ЛУНДА, 29 июля 2021