Фланцевый крепеж и прокладки – от них зависит надежность фланцевого соединения!

Паронитовые прокладки предотвращают утечку в трубопроводе, служат надежным соединением и обладают высокими уплотнительными свойствами. Для стяжки ответных фланцев используют крепежные детали: болты или шпильки, шайбы и гайки.

Наталья Тофпинец, ведущий менеджер по продажам ОНИКС, расскажет про особенности, нормативные документы и виды деталей, обеспечивающих герметичность и прочность во фланцевых конструкциях трубопроводов. В чем различия между марками паронита ПОН и ПОН-А? По какому ГОСТ выпускают фланцевые метизы? На чем остановить свой выбор: на болтах или шпильках?

Об этом и многом другом в выпуске технического сериала ОНИКС.