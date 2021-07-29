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ВЕБИНАРЫ РАСКО.

29 июля, 2021 3

На сайте НПФ РАСКО даны записи трансляций и материалы второй серии совместных вебинаров, посвященных развитию линеек продукции компаний ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и ООО «НПФ «РАСКО»:

18.03.2021 г. >>

1. «Системы промышленного газового отопления. Преимущества, комплексные проектные решения, экономическая эффективность» Докладчик: Золотаревский Сергей Алексеевич, к.т.н., Директор по развитию ООО «НПФ «РАСКО».

2. «Шкафные и блочные пункты учета газа производства «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»» Докладчик: Гусев Дмитрий Александрович, директор по маркетингу промышленного газового оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

08.04.2021 г. >>

1. «Оборудование для систем промышленного газового отопления. Критерии выбора, особенности эксплуатации» Докладчик: Тимошенко Игорь Николаевич, специалист по системам промышленного отопления ООО «НПФ «РАСКО».

2. «Турбинные счётчики газа TRZ и SM-RI» Докладчик: Гусев Дмитрий Александрович, директор по маркетингу промышленного газового оборудования ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

Сайт НПФ РАСКО, 28 июля


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