АУДИТ ИЛИ ЭКСКУРСИЯ?

В конце июня сотрудники компании «Лукойл» посетили производство Группы Саратовэнергомашкомплект НПО «Регулятор»

в Ярославле. В состав делегации вошли руководители различных подразделений по работе с трубопроводным транспортом и защиты от коррозии, а также управления по обеспечению добычи газа и нефти. Делегаты осмотрели металлообрабатывающее производство, оценили технологические возможности предприятия по сварке и покраске, а также посетили испытательный участок.

Особенный интерес гостей вызвали роботизированные посты сварочного производства, испытательные лаборатории, производство пневмоприводов и позиционеров, а также представленные образцы регулирующих и антипомпажных клапанов.

Сайт ЭМК, Саратов, 26 июля