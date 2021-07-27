Мероприятие состоится 27 июля 2021 года в 14:00 в режиме прямой трансляции на сайте dp.ru.

В Петербурге и Ленинградской области идет активное строительство новых портовых мощностей. При этом некоторые проекты вызывают опасения общественности и экологов. Они касаются вырубки лесов, загрязнения водоемов, выбросов вредных веществ при эксплуатации портовых терминалов. Участники круглого стола поделятся мнениями о том, может ли современный порт быть чистым. В рамках круглого стола планируется обсудить следующие темы:

· Какое место занимают порты в экономике Петербурга и Ленобласти?

· Какие проекты развития портовой инфраструктуры реализуются и планируются к реализации?

· Как проводятся экологические экспертизы проектов? Насколько они объективны?

· Нужны ли общественные экологические экспертизы? Чем они отличаются от обычных?

· Какие новые технологии, направленные на защиту окружающей среды, появляются в портовом бизнесе

Сайт компании «Кронштадт», 26 июля