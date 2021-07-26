Ежегодные нефтегазовые конференции в Москве

XI Конференция "Модернизация производств для переработки нефти и газа", Нефтегазопереработка-2021, 28 сентября 2021 года
ХV Конференция "Нефтегазовый сервис в России", Нефтегазсервис-2021, 21 октября 2021 года
ХV Конференция "Подряды на нефтегазовом шельфе", Нефтегазшельф-2021, 9 декабря 2021 года
IV Конференция "Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике", Инвестэнерго-2022, 17 февраля 2022 года
XVI Конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе", Нефтегазснаб-2022, 17 марта 2022 года
XI Конференция "Строительство в нефтегазовом комплексе", Нефтегазстрой-2022, 26 мая 2022 года
Агентство ТЭК-Рейтинг, 25 июля