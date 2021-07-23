ОНИКС Екатеринбург: экскурсия на производство и склад

Порой, многие производства закрыты для обычного человека и попасть в сердце изготовления тех или иных деталей очень трудно. Нет ничего невозможного! Мы запускаем новую рубрику «Поехали, посмотрим!», в которой расскажем и покажем, как выглядит внутренняя кухня объектов, частично или полностью закрытых.

В этом выпуске — экскурсия по офису, складу и производству филиала «ОНИКС» в Екатеринбурге.

Узнайте, как строится работа екатеринбургского филиала, как обустроен склад и какие станки расположились в производственном цеху. Смотрите и узнаете, как хранятся фланцы до отправки клиентам и как трудятся менеджеры отдела продаж.

Приятного просмотра!