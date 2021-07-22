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Омский Завод «СибгазСтройДеталь» поставил продукцию в адрес ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на сумму 2,8 млн. рублей.

22 июля, 2021 10

Это соединительные детали трубопроводов (тройники, отводы) условным диаметром от 630 до 1020 мм. Они изготовлены из углеродистых марок стали как в сварном, так и в штампованном исполнении в соответствии с требованиями научно-технической документации, согласованной с Заказчиком. Одним из видов продукции, изготовленной и отгруженной в адрес потребителя, были отводы диаметром 630 мм толщиной стенки 22 мм и радиусом гиба 1,5 DN. Отводы с такими техническими характеристиками выпускаются ограниченным количеством производителей. Продукция будет использована для производственных нужд АО «ТАНЕКО» - современного предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющего стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входящего в Группу «Татнефть». Продукция завода имеет все необходимые разрешения и сертификаты, подтверждающие высокое качество. Завод прошел комплексную оценку системы соответствия ООО «НИИ Транснефть», включен в Реестры поставщиков продукции ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром Нефть», НК «Роснефть» и имеет лицензию на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиационных веществ, хранилищ радиационных отходов госкорпорации «Росатом».

Сайт завода, 20 Июля 2021 г.


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