Омский Завод «СибгазСтройДеталь» поставил продукцию в адрес ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина на сумму 2,8 млн. рублей.

Это соединительные детали трубопроводов (тройники, отводы) условным диаметром от 630 до 1020 мм. Они изготовлены из углеродистых марок стали как в сварном, так и в штампованном исполнении в соответствии с требованиями научно-технической документации, согласованной с Заказчиком. Одним из видов продукции, изготовленной и отгруженной в адрес потребителя, были отводы диаметром 630 мм толщиной стенки 22 мм и радиусом гиба 1,5 DN. Отводы с такими техническими характеристиками выпускаются ограниченным количеством производителей. Продукция будет использована для производственных нужд АО «ТАНЕКО» - современного предприятия нефтеперерабатывающей отрасли России, имеющего стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входящего в Группу «Татнефть». Продукция завода имеет все необходимые разрешения и сертификаты, подтверждающие высокое качество. Завод прошел комплексную оценку системы соответствия ООО «НИИ Транснефть», включен в Реестры поставщиков продукции ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром Нефть», НК «Роснефть» и имеет лицензию на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиационных веществ, хранилищ радиационных отходов госкорпорации «Росатом».

Сайт завода, 20 Июля 2021 г.