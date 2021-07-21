НОВОЕ РЕМОНТОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ.

ЗАО «ПКТБА» представило на рынке третье поколение систем измерительных переносных PKTBA-D-14. Данное оборудование предназначено для определения давления начала открытия предохранительных клапанов без их демонтажа с трубопровода. Сами клапаны могут находится как под рабочим давлением среды, так и без него. В связи с этим для обеспечения необходимых условий безопасности системы выпускаются во взрывозащищённом исполнении. Для подтверждения надежности переносных систем ПКТБА предыдущих поколений использовался отечественный сертификат взрывозащиты на соответствие ТР ТС 012/2011. В июле этого года в дополнение к нему был получен европейский сертификат взрывозащиты ATEX. Наличие данного сертификата позволяет использовать системы во взрывоопасной среде по всему миру. Основные части PKTBA-D-14 могут эксплуатироваться в зоне 0 с самыми жесткими требованиями по взрывозащите, при этом нет необходимости выносить остальные части в безопасную зону – они могут оставаться в зоне 1. Благодаря этому значительно увеличилась производительность и снизились масса-габаритные характеристики изделия. Переносные системы третьего поколения разработаны как глобальная модель для поставок по всему миру и, помимо улучшенных характеристик и наличия необходимой разрешительной документации, дополнены предустановленной базой данных на более чем 6000 моделей предохранительных клапанов зарубежных и отечественных производителей. Использование новейших разработок «ПКТБА» позволяет качественно и безопасно проводить испытания на химических предприятиях, в нефтегазовой отрасли, на АЭС, а также на любых объектах, где эксплуатируются предохранительные клапаны.

Сайт ПКТБА, 20 июля