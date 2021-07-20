Испытательный центр и лаборатория ЦНИИТМАШ аккредитована ещё на 26 видов исследований трубной продукции, фланцев, паковок и др.

Испытательный центр «ЦНИИТМАШ-Аналитика-Прочность» АО «НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» - АО «Атомэнергомаш») аккредитован под новые виды деятельности, в том числе по иностранным стандартам. Федеральная служба по аккредитации выдала разрешение на испытания сварных швов металлических материалов, металлопродукции из стали и сплавов, чугуна, чугунных труб, стали, стального проката, первичного и вторичного алюминия и сплавов, титана и его сплавов, металла паровых турбин, металлических паковок и штамповок, металла фланцев сосудов и аппаратов. По итогам аккредитации ЦНИИТМАШ получил право на использование комбинированного знака ILAC MRA на выдаваемых протоколах исследований. Наличие такого знака на документах означает глобальное признание на международном уровне и указывает на высокую надежность экспертных анализов и испытаний, проводимых ИЦ «ЦНИИТМАШ--Аналитика--Прочность». «С момента основания испытательного центра мы были аккредитованы по основным направлениям в области коррозионных испытаний, определении содержания ферритной фазы, механическому испытанию металлов и сплавов, металлографическому анализу структуры металлов и сплавов, определению химического состава металлов и сплавов. Анализ нашей работы показал необходимость расширения спектра проводимых испытаний для взаимодействия с заказчиками, среди которых строящиеся и действующие АЭС, заводы и НИИ, на ещё более высоком экспертном уровне, поэтому мы расширили спектр наших исследований ещё на 26 направлений», - сообщил заведующий лабораторией рентгеновского анализа и электронной микроскопии ЦНИИТМАШ Антон Корнеев.

НПО «ЦНИИТМАШ, 19 июля