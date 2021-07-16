ОНИКС. Что из себя представляют воротниковые фланцы? Как их производят?

Воротниковые фланцы изготавливают по ГОСТ 33259-15 и имеют свое обозначение - тип 11. Полное название звучит так: фланец стальной приварной встык. Утолщенная часть в форме конуса называется воротником или юбкой, с противоположной стороны располагается зеркало.

Что нужно знать перед тем, как подобрать фланец?

Какие есть особенности в зеркале фланца? Помимо теоретической части, наглядно демонстрируем, как производят воротники на производстве ОНИКС.

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