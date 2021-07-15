НОВЫЙ МАКЕТИНГ. Компания LUNDA пополнила сервис доставок по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь помимо быстрых доставок грузов собственной логистической службой, мы осуществляем доставку заказов через курьерскую компанию СДЭК. Благодаря новому сервису мы смогли предоставить нашим клиентам доставки по сниженным тарифам и в более отдаленные населенные пункты области. С действующими тарифными зонами и условиями получения бесплатной доставки до пункта выдачи СДЭК или адреса клиента по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ознакомьтесь на нашем сайте на странице Доставка по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Данные условия действительны для предоплаченных заказов массой до 29 кг, не более 150 см. в длину и объёмом до 0,1 м3. Подтверждение возможности доставки осуществляет ваш персональный менеджер. Примерные сроки получения заказов отправленные через СДЭК составляют 2-4 дня. Более точные сроки доставки вашего заказа можно узнать у нашего менеджера или на сайте СДЭК.

С уважением, Директор по логистике и региональному развитию Дмитрий Лебедев, +7 495 123-00-00 доб. 204, dmle@lunda.ru

Сайт ЛУНДА, 12 июля 2021