ШК ДЛЯ ПАРА. ЛЗТА Маршал РЕШАЕТ проблемы при ремонте сетей теплоснабжения и водоснабжения

Ремонтируете сети теплоснабжения и водоснабжения?

Тогда Вам нужна надежная и качественная запорная арматура для пара, способная работать при температуре рабочей среды до 250°С! ЛЗТА «Маршал» единственный российский производитель шаровых кранов для пара до 250°С! Ключевая особенность данных шаровых кранов – температура транспортируемой среды может достигать +250⁰С. Это возможно благодаря применению в конструкции кранов специальных термостойких бронзосодержащих уплотнительных материалов с повышенным запасом жаропрочности и износостойкости. Кроме того, наши разборные краны для пара полностью ремонтопрогидные. Вы можете заменить в них уплотнительные кольца, прокладки и все основные детали. Без замены всего устройства в целом!

Наши цены ниже, чем у импортных аналогов!

Сайт МАРШАЛ, 6 июля