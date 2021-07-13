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ДВА ВЕБИНАРА VALTEС ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ В ИЮЛЕ

13 июля, 2021 0

22 июля состоится вебинар об инструментах VALTEC. Ведущим выступит Федорук А.Н.

29 июля представитель компании Щукин Р.А. расскажет о трубах из нержавеющей стали, а также ответит на все интересующие вопросы. Участие в вебинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации на официальном сайте VALTEC ▷▷▷ Техподдержка ▷▷▷ Вебинары, семинары.

Справка: VALTEC – яркий бренд рынка инженерной сантехники, создатель современных решений, эксперт в области систем отопления и водоснабжения.

Сайт VALTEC, 12 июля


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