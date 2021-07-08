НОВАЯ ШЛАНГОВАЯ АРМАТУРА ИЗ ЕС

Помимо двух приводов с пневматическим управлением – GEMÜ Q30 из пластика и GEMÜ Q40 из инструментальной стали – для новых шлангопережимных клапанов также предлагается электропривод GEMÜ Q50 eSyStep. Клапаны специально предназначены для областей применения с однократным использованием и позволяют быстро и легко заменить транспортирующий среду шланг. Регулирование потока среды в шланге осуществляется посредством прижимного элемента. Специально разработанный контур прижимного элемента обеспечивает бережное сдавливание шланга. Это позволяет минимизировать нагрузку и продлить срок службы шланга. Конструкция новых шлангопережимных клапанов позволяет менять шланги быстро и легко, без применения инструментов. При этом предохранительное кольцо предотвращает случайное открывание крепления шланга. Кроме того, крепление шланга служит защитой от вмешательств во время работы. Клапан одного размера можно использовать для нескольких номинальных диаметров шланга. Если необходимо перейти на другой диаметр в пределах размера клапана, то можно впоследствии заменить крепление шланга и прижимной элемент. При этом демонтировать приводы клапанов не требуется. Для монтажа клапанов на панель, к примеру, в чистом помещении, в качестве опции предлагается фланцевая пластина из инструментальной стали. Клапаны GEMÜ серии Q подходят для самых различных областей применения, как например, смешивания сред, ферментации или сбора клеток. Кроме того, их можно также использовать для рафинации, фильтрации и хроматографии

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