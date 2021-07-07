РЖД СОКРАТИЛА ЗАКАЗЫ ПОЧТИ В 3 РАЗА.

«При этом даже этот объем до сих пор законтрактован менее чем на 25%, из-за чего «Синара» сталкивается с проблемой простоев мощностей и незадействованностью персонала. Фактически в 2021 г. основной объем освоения средств инвестпрограммы произойдет в IV квартале, что неэффективно с точки зрения, например, увеличения себестоимости техники из-за масштабного роста цен на металл», – пояснил он. Представитель РЖД отказался комментировать эту информацию, а также сроки возобновления закупок у «Синары», отметив только, что «вопрос об изменении параметров инвестпрограммы находится в ведении совета директоров РЖД». «Синара» не единственное предприятие, которое столкнулось с отсутствием заказов РЖД. Так, в конце марта «Интерфакс» сообщал, что с января 2021 г. производитель путевой техники «Тулажелдормаш» (входит в группу ПТК) приостановил работу из-за отсутствия контрактов с РЖД. Тогда представитель «Тулажелдормаша» заявлял, что сокращение инвестиций РЖД на обновление парка путевой техники приведет «к катастрофическим последствиям для машиностроительных предприятий, утрате уникальных компетенций по разработке и освоению новых отечественных технологий».

Источник: www.tek-all.ru 7 июля

