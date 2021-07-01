Компания LUNDA (Danfoss, Giacomini, Tecofi и др.) проводит День монтажника инженерных систем в г. Краснодар 03.07.2021. Вход свободный.

Компания LUNDA совместно с Uponor, Danfoss, Viessmann, Viega, Baxi, Wolf, Giacomini, Grundfos, IMI Hydronic Engineering, Ostendorf, Frankische, K-Flex, Gidruss, Wavin, Flamco, Tecofi, Sanha и ЭВАН приглашает специалистов, работающих в строительно-инженерной сфере, и всех заинтересованных лиц принять участие в мероприятии «День монтажника».

Представители партнёров проведут презентации о компаниях и продукции, ознакомят с новинками на представленных экспозиционных стендах. Посетители получат профессиональные консультации и актуальную информацию от специалистов.

Мероприятие пройдёт:3 июля с 15:00 до 21:00 по адресу: Краснодарский край, Динской р-н, пос. Южный, Новая улица (база отдыха Сountry House). Количество мест ограничено. Запись на мероприятие обязательна!

Узнайте подробности о мероприятии по телефону «ЛУНДА - Краснодар»: +7 861 991-32-00 (пн – пт: 9:00 – 18:00).

С уважением, Руководитель филиала «ЛУНДА - Краснодар» Евгений Устимов, +7 861 991-32-00 доб. 812, +7 964 892-22-00, 812@lunda.ru

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