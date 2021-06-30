НОВЫЙ ПРОЕКТ МК СПЛАВ.

Основная цель приезда – встреча с представителями ТОП-менеджмента завода и ПАО «Транснефть» для обсуждения перспектив сотрудничества на ближайшие 6 лет. Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская рассказала, что сейчас, помимо текущих реализуемых проектов, в стадии обсуждения находится перспективный проект по производству на предприятиях «Сплава» деталей для электродвигателей.

— Для нас это абсолютно новое направление, отдельная производственная цепочка, — отметила Наталья Орловская. — В ближайшее время мы должны провести все расчеты, проанализировать ситуацию и оценить производственные возможности нашего предприятия по этому направлению, так как при реальных экономических перспективах сотрудничества потребуются немалые инвестиции в закуп нового оборудования и подготовку персонала.

Также делегация, в которую вошли генеральный директор МК «Сплав», технический директор и директор по производству ПАО «Контур», побывала в производственных цехах «РЭД». Как и на предприятиях группы компаний «Сплав», на заводе «Русские электрические двигатели» реализован полный цикл производства и активно применяются инструменты бережливого производства, позволяющие существенно повышать эффективность работы и производительность за счет рационального использования внутренних ресурсов.

— Весь процесс производства организован на высочайшем уровне, начиная от изготовления комплектующих, сборки до проведения испытаний готовой продукции, — комментирует Алексей Примов, директор производства ПАО «Контур». — По цехам предприятия мы прошли 15 тысяч шагов, для нас визит был важен, в том числе, и с этой точки зрения – увидеть, как налажена культура производства, каков опыт внедрения и применения инструментов бережливого производства на промышленных предприятиях-лидерах отрасли

Сайт МК Сплав, 29 июня