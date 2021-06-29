Жаркая АКЦИЯ! Максимальные скидки, подарочная карта и бесплатная доставка + специальные условия на продукцию «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и СП «ТЕРМОБРЕСТ»!

НПФ «РАСКО» дарит жаркие скидки, подарочную карту на будущую покупку и бесплатную доставку!

Этим солнечным жарким летом НПФ «РАСКО» хочет порадовать своих клиентов и дарит своим клиентам продление уникальных АКЦИЙ: 1. При покупке продукции СП «ТермоБрест» ‒ бесплатная доставка ‒ В ПОДАРОК!

(!) Одновременно на всю другую сопутствующую продукцию в счете ‒

максимальная скидка и подарочная карта со скидкой 5% на следующую покупку в нашей компании!!

Мы благодарны нашим клиентам за сотрудничество и доверие!

2. Поэтому ООО «НПФ «РАСКО» вновь предоставляет своим клиентам специальные условия на всю номенклатуру оборудования производства ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» до 31.08.2021 г.!! ДО 31.08.2021 Г. – СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА», ПРИОБРЕТАЕМУЮ В ООО «НПФ «РАСКО»!!!

Ознакомиться и скачать прайс-лист на продукцию ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и СП «ТЕРМОБРЕСТ» можно на нашем сайте в разделе "Прайс-лист"

Потребителям продукции ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и СП «ТЕРМОБРЕСТ» наша компания предоставляет: · Большой ассортимент продукции ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» и СП «ТЕРМОБРЕСТ» на складе в г. Москве;

· Максимально короткие сроки изготовления заказанной продукции;

· Регулярные поставки готовой продукции с заводов-изготовителя (г. Арзамас и г. Брест);

· Стоимость продукции по ценам завода-изготовителя и ниже.

Сайт РАСКО, 25 июня