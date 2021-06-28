КОРОНАВИРУС.

Согласно документу, всем работникам предприятий группы КОНАР, которые привились от коронавирусной инфекции, будут дополнительно предоставлены два оплачиваемых дня отдыха. Можно будет использовать свой выходной день как после каждого этапа вакцинации, так и в любое время до конца 2021 года. Воспользоваться дополнительными выходными смогут и сотрудники, которые уже поставили прививки в первой половине 2021 года. Всего в медкабинеты Промышленной группы КОНАР уже 6 раз приезжали бригады муниципальных клиник для проведения массового вакцинирования всех желающих, строго после осмотра врача. Руководитель Промышленной группы КОНАР Валерий Бондаренко лично обратился к коллективу с призывом выбрать прививку как наиболее надежный способ избежать болезни или облегчить ее течение.

СПРАВКА. Базовой производственной площадкой Промышленной группы КОНАР является Индустриальный парк «Станкомаш» в городе Челябинске. Здесь действует 11 предприятий-резидентов, создано более 5 тысяч рабочих мест. Производственные площадки также расположены в Челябинской и Волгоградской областях, официальные представительства – в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми.

САЙТ ПГ КОНАР, 23 ИЮНЯ