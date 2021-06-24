ВЕБИНАР НТП ТРУБОПРОВОД.

Основные темы вебинара:
1. Основные возможности и функции программы «Изоляция».
2. Обзор основных нововведений в версии 2.51:
o Вывод документов (техномонтажной ведомости, спецификации и ведомости объемов работ) в файлы форматов Word и Excel с использованием стандартных шаблонов форматов dotx и xltx.
o Формирование «обезличенной» документации, в которой вместо «обычных» названий материалов выводятся их обезличенные наименования, без привязки к конкретному производителю.
o Другие улучшения в выводе проектной документации: возможность задания длины и ширины материала в правилах выбора и исходных данных по материалу (при его ручном задании) для их вывода в спецификацию; усовершенствования в механизме формирования ведомости объемов работ; вывод в соответствующую графу спецификации масс единиц изделий теплоизоляционной конструкции (помимо матов); новая версия генератора отчетов List&Label – 26.
3. Обновление базы данных материалов и правил выбора.
4. Ответы на вопросы.
Дата: 20 июля
Начало: 11:00 мск
Продолжительность: 1 час
Спикер: Сергей Лисин, инженер техподдержки и качества программного обеспечения.
Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.
Сайт НТП Трубпровод, 23 июня