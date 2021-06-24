ВЕБИНАР НТП ТРУБОПРОВОД.

Основные темы вебинара:

1. Основные возможности и функции программы «Изоляция».

2. Обзор основных нововведений в версии 2.51:

o Вывод документов (техномонтажной ведомости, спецификации и ведомости объемов работ) в файлы форматов Word и Excel с использованием стандартных шаблонов форматов dotx и xltx.

o Формирование «обезличенной» документации, в которой вместо «обычных» названий материалов выводятся их обезличенные наименования, без привязки к конкретному производителю.

o Другие улучшения в выводе проектной документации: возможность задания длины и ширины материала в правилах выбора и исходных данных по материалу (при его ручном задании) для их вывода в спецификацию; усовершенствования в механизме формирования ведомости объемов работ; вывод в соответствующую графу спецификации масс единиц изделий теплоизоляционной конструкции (помимо матов); новая версия генератора отчетов List&Label – 26.

3. Обновление базы данных материалов и правил выбора.

4. Ответы на вопросы.

Дата: 20 июля

Начало: 11:00 мск

Продолжительность: 1 час

Спикер: Сергей Лисин, инженер техподдержки и качества программного обеспечения.

Участие в вебинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Сайт НТП Трубпровод, 23 июня