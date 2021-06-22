МК СПЛАВ. Представитель заказчика со стороны Индийской корпорации по атомной энергии (ИКАЭЛ) осуществил контроль всего запланированного объема контроля испытаний трубопроводной арматуры для АЭС

Приемка ведется в рамках действующего договора на поставку оборудования для строящейся в Индии атомной электростанции. Согласно договорённостям между сторонами, представитель ИКАЭЛ еженедельно присутствует на предприятии. При этом с марта текущего года года налажена строгая отчетность о количестве принятых контрольных точек. По итогам работы, которая включает в себя изучение конструкторской и технологической документации, проведение разрушающего и неразрушающего контроля, большого количества испытаний, оформляются разрешительные документы для отправки готового оборудования в Индию.

Александр Касрадзе, директор по качеству МК «Сплав»:

— С индийской стороной мы согласовали и внедрили на предприятии онлайн-процедуру проведения механических испытаний. Разрушающий контроль — длительный многочасовой процесс, некоторые испытания длятся по несколько дней. Чтобы представители заказчика могли контролировать ход работ и вне своего присутствия на предприятии, мы создали архив, где размещен полный комплект видео-, фото- и pdf-материалов, фиксирующих весь процесс и результаты испытаний по каждому образцу и партии материалов.

Процедура онлайн-испытаний проводится под контролем представителей ЗАЭС, уполномоченной организации заказчика АО АСЭ, которая осуществляет контроль качества продукции, поставляемой для объектов атомной энергетики в России и за рубежом. В итоге, во время визита представителя ИКАЭЛ, как отмечает Александр Касрадзе, испытания проводятся только по нескольким выбранным образцам, остальные подписываются ЗАЭС на основании делегирования. Это существенно ускоряет сроки всей процедуры приемки и дает возможность использовать время присутствия представителя инозаказчика на заводе более эффективно.

Сайт МК СПЛАВ, 17 июня