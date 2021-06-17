Была изготовлена партия компенсаторов для компенсации тепловых расширений основных узлов реакторной установки МБИР диаметром 3400 мм

Многоцелевой реактор на быстрых нейтронах (МБИР) – один из приоритетных проектов корпорации РОСАТОМ, целью которого является сохранение и укрепление лидирующего положения России в технологической области атомной энергетики. Обеспечить этот статус может только развитие экспериментальной базы для проведения перспективных инновационных исследований.

Для данного проекта специалистами индустриального департамента компании «Кронштадт» были выполнены проектные работы, обеспечено изготовление и осуществлена поставка специализированного компенсаторного оборудования. Часть компенсаторов предназначена для установки непосредственно на контуры реактора, другое оборудовано будет установлено в системе циркуляции охлаждающей жидкости. Самый большой компенсатор, установленный на корпусе реактора, имеет диаметр 3400 мм и является уникальным техническим решением, обеспечивающим высокие показатели эластичности при своих, довольно внушительных, габаритах. К настоящему моменту компенсаторное оборудование, поставленное специалистами компании «Кронштадт», прошло многократные испытания и проверки как на уровне материального обеспечения, так и в рамках контрольных испытаний и сборок.

По материалам strana-rosatom.ru, май 2021