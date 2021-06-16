Группа ГМС и Сименс Энергетика заключили Соглашение о сотрудничестве

Закрепленные в Соглашении положения охватывают условия локализации на мощностях АО «Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС) производства газотурбинных установок мощностью от 5 до 41 МВт для приводов компрессорного оборудования, сборку и последующую локализацию производства компрессорных установок отпарного газа для СПГ-заводов, строящихся на территории РФ, а также приобретение лицензии Siemens Energy - Dresser Rand на производство определенных моделей компрессорного оборудования. Соглашение объединит производственные возможности Группы ГМС и технологические компетенции «Сименс Энерджи» в проектировании, изготовлении и поставке промышленных газовых турбин и компрессоров. Сотрудничество двух компаний в данных областях направлено на то, чтобы предлагать российским заказчикам наиболее эффективные решения в области компрессорного оборудования с приводом от газовых турбин за счёт подбора наиболее оптимальной технологии, в том числе для проектов производства СПГ.

Группа ГМС является одним из ведущих в России и СНГ производителем насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, объектов водного хозяйства. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG».

Источник: https://newgaztech.ru/news/, 15 июня