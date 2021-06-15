МОСКВА. НЕРАБОЧИЕ ДНИ ДО 19 ИЮНЯ. Режим работы НПФ «РАСКО» 15-18 июня 2021 г.

Уважаемые партнеры! Доводим до Вашего сведения, что в период с 15 по 18 июня ООО «НПФ «РАСКО» работает в обычном, штатном режиме работы. Однако, в связи с сохранением эпидемиологической обстановки и риском заражения, - убедительная просьба по возможности избегать посещения офиса компании.

Для этого при получении продукции со склада НПФ «РАСКО» (г. Москва, МИТИНО, ул. Барышиха, дом 57Б) «самовывозом» просим Вас доверенность на получение продукции предоставлять заблаговременно (не позже, чем за один рабочий день (до 14:00) до приезда Вашего экспедитора) на электронный адрес нашей компании (info@packo.ru или 9701683@list.ru). Кроме того, при посещении офиса и склада компании НПФ «РАСКО», пожалуйста, соблюдайте профилактические санитарно-эпидемиологические меры предосторожности:

· социальная дистанция – не менее 1,5‒2 м

· ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие у посетителей медицинских масок. Приём и обработка заявок производятся в полном объеме. Мы продолжаем осуществлять поставки необходимого Вам оборудования, как и прежде, в самые сжатые сроки и по минимальным ценам. Обратиться в ООО «НПФ «РАСКО» можно любым удобным для Вас способом: через наш сайт https://packo.ru, по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры.

Связаться непосредственно с необходимым Вам специалистом Вы можете, ознакомившись с информацией в разделе нашего сайта Контакты/Сотрудники: https://packo.ru/kontakty/sotrudniki Чтобы направить или обсудить новый заказ достаточно оставить заявку, (указав необходимые технические параметры и реквизиты Вашей компании), на нашем сайте https://packo.ru или направить на адрес: info@packo.ru. Отгрузочные документы могут быть отправлены в Ваш адрес и согласованы с Вашей стороны посредством системы электронного документооборота «Контур.Диадок».

Для получателя документов это просто, удобно, безопасно и абсолютно бесплатно! Для начала обмена электронными документами просим связаться с нами по электронной почте sanina@packo.ru (финансовый директор Санина Елена Сергеевна) с указанием наименования и ИНН Вашей организации.

За дальнейшими изменениями в графике работы нашей компании и другой оперативной информацией - следите в новостях на нашем официальном сайте packo.ru.

ООО «НПФ «РАСКО» ПО-ПРЕЖНЕМУ С ВАМИ!

Сайт НПФ РАСКО, 14 июня