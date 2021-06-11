ОНИКС Как сделать надежную конструкцию? Прокладки и крепеж для КОФ.

Конструкция трубопроводной системы должна быть прочной. За счет чего достигается прочность и герметичность в сети трубопровода? В полноценный набор фланцевого соединения входит комплект ответных фланцев, детали крепежа и прокладки.

Паронитовые прокладки предотвращают утечку в трубопроводе, служат надежным соединением и обладают высокими уплотнительными свойствами. К категории фланцевого крепежа относятся: болты, шпильки, гайки и шайбы. Ниже подборка статей, которая поможет разобраться в каждом вспомогательном элементе и собрать общие знания про КОФ по полочкам. Читайте!

Комплект ответных фланцев (КОФ) - таблица расчета! - https://onyxspb.ru/service/articles/komplekt-otvetnykh-flantsev-kof-tablitsa-rascheta/

Крепеж для фланцевых соединений: виды и особенности применения - https://onyxspb.ru/service/articles/krepezh-dlya-flantsevykh-soedineniy-vidy-i-osobennosti-primeneniya/

Паронитовые прокладки для фланцевых соединений - https://onyxspb.ru/service/articles/paronitovye-prokladki-dlya-flantsevykh-soedineniy/



