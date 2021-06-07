Комиссия Ростехнадзора, 3 июня 2021 года завершила техническое расследование обстоятельств и причин аварии во время пневмоиспытаний емкости под давлением.

Расгерматизация произошла на опасном производственном объекте «Участок предварительного сброса воды» ООО «Малая нефтяная компания Татарстана» (ООО «МНКТ»), расположенном на Нуркеевском месторождении в Республике Татарстан. Установлено, что во время проведения пневматического испытания ёмкости на объекте произошло её аварийное разрушение, в результате чего работники предприятия - оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда и разнорабочий получили травмы, несовместимые с жизнью, два работника подрядной организации травмы тяжелой степени. В ходе проведенного расследования комиссией были выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», «Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 536.

Основными причинами явились:

- несоответствие ёмкости требованиям промышленной безопасности и эксплуатационной документации;

- несоответствие заключений экспертиз промышленной безопасности, проведённых экспертными организациями, фактическому состоянию опасного производственного объекта;

- нарушение правил проведения пневматических испытаний;

- неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля на предприятии.

Акт расследования обстоятельств и причин аварии направлен членам комиссии в установленном порядке. Материалы будут переданы в правоохранительные и судебные органы для принятия дальнейших процессуальных решений.

Ростехнадзор, 4 июня