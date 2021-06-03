1. добавлен расчет усталости под действием циклической нагрузки в соответствии с ASME BPVC.VIII.2-2019 с возможностью задавать расчетные и рабочие комбинации нагрузок;
2. добавлен импорт XML-файла Пассат;
3. добавлена модель неотбортованного днища;
4. расширены возможности постпроцессора, в том числе отображения заданных нагрузок;
5. расширены возможности генерации отчетов в RTF-формате;
6. переработано руководство пользователя;
7. другие улучшения и исправления.
Подробный список изменений дан на сайте компании.
Всем пользователям, находящимся на гарантийном обслуживании, рекомендуется установить данную версию программы.
Сайт НТП ТРУБОПРОВОД, 2 июня