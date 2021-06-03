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НТП ТРУБОПРОВОД:

03 июня, 2021 12

1. добавлен расчет усталости под действием циклической нагрузки в соответствии с ASME BPVC.VIII.2-2019 с возможностью задавать расчетные и рабочие комбинации нагрузок;

2. добавлен импорт XML-файла Пассат;

3. добавлена модель неотбортованного днища;

4. расширены возможности постпроцессора, в том числе отображения заданных нагрузок;

5. расширены возможности генерации отчетов в RTF-формате;

6. переработано руководство пользователя;

7. другие улучшения и исправления.

Подробный список изменений дан на сайте компании.

Всем пользователям, находящимся на гарантийном обслуживании, рекомендуется установить данную версию программы.

Сайт НТП ТРУБОПРОВОД, 2 июня


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