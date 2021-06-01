НОВЫЙ МАРКЕТИНГ ЛУНДА.

До 20 июня включительно, действует специальное предложение – бесплатная доставка до 374 пунктов СДЭК по Москве и Московской области при сумме заказа от 1 рубля. Предложение действительно для предоплаченных заказов массой до 29 кг, не более 150 см. в длину и объёмом до 0,1 м3. Подтверждение возможности доставки осуществляет ваш персональный менеджер.

Примерные сроки получения заказов отправленные через СДЭК составляют 2-4 дня. Более точные сроки доставки вашего заказа можно узнать у нашего менеджера или на сайте СДЭК.

Директор по логистике и региональному развитию Дмитрий Лебедев, +7 495 123-00-00 доб. 204, dmle@lunda.ru

Сайт ЛУНДА 28 мая 2021